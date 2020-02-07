Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Выплаты из городского бюджета Санкт-Петербурга получат к 75-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны, участники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и малолетние узники фашистских концлагерей.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы. Невский проспект, 9 мая 2019 года

Эта помощь будет оказана пережившим тяготы войны людям в дополнение к единовременной выплате, установленной указом президента России.

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В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, ветераны Великой Отечественной войны, участники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», приравненные к ним жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей. По 4 тыс. рублей выплатят вдовам участников Великой Отечественной войны. Детям войны будет предоставлена выплата в размере 3 тысяч рублей.

«Всего выплаты получат 320 тысяч человек. Из них 240 тысяч — дети войны, более 73 тысяч — награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», 4100 человек — награжденные медалью «За оборону Ленинграда», 7 тысяч — ветераны войны, 9 тысяч — малолетние узники фашистских концлагерей», — уточнили в Смольном.

В целом на эти выплаты в городском бюджете предусмотрена сумма 1,5 млрд рублей.

Выплата к 75-летию Победы будет начисляться гражданам автоматически, исходя из существующей в городе базы данных. Тех, кто недавно переехал в Петербург и еще не внесен в реестр, попросили сообщить об этом в социальные службы.

Одновременно в районах Петербурга в эти дни проходят торжественные церемонии по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». По данным Смольного, эти медали в Северной столице получат 102 300 жителей города.

Первые медали в Музее обороны и блокады Ленинграда вручил 18 января президент России Владимир Путин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил районным администрациям, органам МСУ и профильным комитетам взять на особый контроль вручение юбилейных медалей.

Сам губернатор 28 января, перед началом заседания правительства Санкт-Петербурга, вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» четырем петербуржцам — участникам Великой Отечественной войны.