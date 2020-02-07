Москва, , 09:57 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной Победы. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает 7 февраля пресс-служба Кремля.

Выплата будет произведена в период с апреля по май 2020 года. Её получат граждане, проживающие на территории РФ, Литвы, Латвии и Эстонии.

Выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников войны и инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что обычно в празднику ветераны получали по 10 тыс. рублей, а труженики тыла — по 5 тыс. рублей. По случаю юбилейнйо годовщины Победы всем участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан будет выделено по 75 тыс. рублей.

Читайте также: Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей