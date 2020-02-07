«Куплю маски. Много. Дорого»: коронавирус взорвал рынок
Хабаровск, 7 февраля, 2020, 04:43 — ИА Регнум. Куда подевались защитные медицинские маски в России? Почему обычный предмет вдруг стал самым ходовым товаром в десятках стран мира? Огромное население Китая, в котором сейчас происходит эпидемия коронавируса, потребляет этот товар в огромном количестве. Но маски нужны не только в Китае — их уже сложно купить в Казахстане, во многих регионах России, на Украине. Есть спрос — как же может не быть предложения? Русско-китайские чаты, где общаются «масочные коммерсанты», работают круглосуточно, без остановки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Нужно отправить контейнер масок. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу». «Куплю 300 тыс. масок». «Есть, в Москве, к вечеру будет вся партия». «50−60 тыс. масок нужно срочно в Казахстан». «Срочно куплю 100 тыс. масок, доставка в Китае или на месте. Есть у кого?» — пишут в чатах.
Чат, на котором идёт бойкая торговля в одночасье ставшими золотыми масками, работает без остановки.
С одним из коммерсантов поговорил корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае на фоне распространения коронавируса образовался дефицит масок. Россия готовит к отправке крупную партию гуманитарной помощи. Маски в регионах России скупают спекулянты и перепродают внутри страны и в Китай и в соседние страны. Президент России Владимир Путин призвал отзывать лицензии у аптек, необоснованно завышающих цены на маски. В Якутии эту меру уже начали применять. На массовую скупку масок крупными партиями жалуются в аптеках Хабаровска. На Сахалине фармацевты назвали «масочную истерию» «шизофренией и маразмом».