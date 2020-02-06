Санкт-Петербург, 6 февраля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Петербуржцы «всецело сопереживают народу Китая» в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в КНР, приведшей к большим человеческим жертвам. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в обращении к исполняющему обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэю.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Беглов от имени Смольного и всех петербуржцев высказал сочувствие и поддержку семьям жертв коронавирусной инфекции и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим.

«Эта чрезвычайная ситуация продемонстрировала сплоченность и самоотверженность китайского народа перед лицом беды», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Беглов напомнил, что взаимодействие Северной столицы России и КНР активно развивается как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сферах.

«Уверен, никакие обстоятельства не смогут повлиять на темпы нашего сотрудничества», — заявил глава Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным на 6 февраля, в Китае и других странах подтверждено 28 276 случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 565 человек, выздоровели 1162 человека.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.

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