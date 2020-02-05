Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM На 5 февраля 2020 года в инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге с подозрением на ОРВИ находятся 65 человек. Все они были госпитализированы после обращения за медицинской помощью, поскольку почувствовали недомогание после поездки в КНР. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, в том числе новую коронавирусную инфекцию», — пояснил собеседник агентства.

По данным на среду, больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в Петербурге не зарегистрировано.

Напомним, в Петербурге сформирован городской штаб по профилактике коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, в настоящий момент коронавирусом заражены 20 630 человек, из них в Китае 20 471, а за пределами Поднебесной зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах, в том числе два случая в РФ. 492 человека погибли.

Роспотребнадзор РФ также выпустил памятку-рекомендацию по коронавирусу, так, чтобы не заболеть, человеку необходимо поддерживать чистоту рук и поверхностей. Быть особо острожными, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам и не касайтесь лица.

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