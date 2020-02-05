Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Объединение Ленинградской области и Санкт-Петербурга может иметь смысл, если жителям области станет понятно, какие преимущества они получат при таком слиянии и как в лучшую сторону изменится их жизнь. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленинградской области

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал к многосторонней интеграции двух субъектов Федерации. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что работа по созданию интеграционного плана Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже ведётся.

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«Может, Ленобласть поглотит Питер, а не наоборот?» — отреагировал единоросс Петров. И, не говоря об этом впрямую, напомнил о недавнем обрушении здания СКК в Петербурге.

По его словам, при присоединении Ленобласти к Петербургу «нужно объяснить, что в Питере лучше работают органы власти <…> что в Питере больше порядка — там никто не может снести просто так, например, общественно значимое здание, а власть не боится ответственности и не перекладывает ее на других».

По мнению Владимира Петрова, в Ленинградской области власть на местах не может себе позволить не знать, что происходит на ее территории.

«Не могу представить, что глава муниципалитета окажется не в курсе, что, например, в Киришах в спешке будут сносить бассейн для водного поло», — пояснил свою мысль депутат.

Только при соблюдении указанных выше условий, считает парламентарий, «любая интеграция будет иметь смысл, и ничего от нее не рухнет».