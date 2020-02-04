Москва, 4 февраля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом 4 февраля сообщает агентство БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», 4 февраля 2020 года

При этом Лукашенко добавил, что белорусская сторона никаких денег у России не просит, а предлагает сотрудничество.

Напомним, отношения между Минском и Москвой осложнились, после того как большая часть российских компаний прекратила поставки нефти на НПЗ Белоруссии из-за споров о стоимости.

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