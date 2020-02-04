Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Смольный распорядился забронировать землю для строительства частной трамвайной сети от станции метро «Купчино» в микрорайон Славянка через поселок Шушары. Документ комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликован на сайте петербургской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Согласно распоряжению, подготовленному на основании обращения инвестора «БалтНедвижСервис», до 5 августа 2021 года должна быть разработана документация по планировке территории, где появится трамвайная сеть, а также автодороги в районе Балканской площади, Балканской улицы на участке от улицы Ярослава Гашека в юго-восточном направлении до планируемого внутриквартального проезда, проектируемая улица от Балканской до границы полосы отвода железной дороги.

Проект также затронет Чудовскую и Школьную улицы, Вилеровский переулок от Новгородского проспекта до Старорусского проспекта, Старорусский, Народный проспекты от Чудовской улицы до Шушарской дороги, шоссе Подбельского от Южной широтной магистрали до Торопецкой улицы, Торопецкую улицу от шоссе до Северской улицы, Северскую улицу до Колпинского шоссе и перспективную магистраль в створе Северской улицы от Колпинского шоссе до южной границы функциональной зоны «Д1».

До 5 мая 2020 года в КГА можно направить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории.

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Напомним, трамвайная линия будет построена по концессии компанией «БалтНедвижСервис», созданной с участием «АБЗ-1» и «Газпромбанка». На линии должно быть минимум 15 остановок. Компания собирается поставить на нее 22 трамвая. Первый этап проекта должен быть завершен к 2024 году — от Балканской площади до Шушар.