Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Между пригородным поселком Шушары и Петербургом запустят скоростной трамвай по типу частной сети «Чижик», работающей в Красногвардейском районе города. Эту информацию сообщили жителям на выездном совещании вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, которого местные жители наконец дождались в Шушарах.

Предполагается, что первый этап стройки будет завершен в 2023 году, сообщили в Смольном. Он соединит Балканскую площадь в районе Купчино и конечную остановку «Новгородский проспект» в Шушарах.

Второй этап включает в себя строительство путей от Новгородского проспекта до микрорайона Славянка.

Концессионером на этот раз выступит компания «БалтНедвижСервис».

Напомним, совещание было созвано в связи с проведением бессрочных пикетов жителей Шушар у ворот городского правительства в течение последнего месяца. Жители пытаются обратить внимание властей на то, что район задыхается без транспортной и социальной инфраструктуре, в то время как жилищная застройка там продолжается.

Читайте также: В Петербурге может появиться «очень много» частных трамвайных сетей

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновники Петербурга «футболят» жителей проблемного района Шушары