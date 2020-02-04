Москва, 4 февраля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Вопрос освободившегося мандата «Справедливой России» в Госдуме, обсуждающийся с момента назначения Олега Николаева на должность врио главы Чувашии, решается в пользу ближайших соратников главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Мандат может перейти Игорю Молякову, депутату Госсовета Чувашии, а с весны прошлого года — советнику лидера партии Сергея Миронова.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако Анатолий Аксаков 4 февраля практически анонсировал назначение Молякова, написав в социальной сети :

«Игорь Моляков осваивается в Госдуме. В добрый справедливый путь».

Короткое сообщение сопровождено фотографией с чаепитием.

Напомним, Игорь Моляков возглавлял фракцию «Справедливой России» в Госсовете Чувашии и до марта 2019 года являлся зампредседателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, однако ушёл с зарплатной должности в региональном парламенте, объяснив это переходом «на федеральный уровень работы» и став советником Сергея Миронова. Вместе с тем региональные власти уличали его в недостоверности декларации о доходах.

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Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму седьмого созыва «Справедливая Россия» в Чувашии набрала 10,69%. Олег Николаев возглавлял партийный список региональной группы № 10 (Марий Эл, Чувашия и Ульяновская область). Кроме него, в список входили Михаил Емельянов (действующий депутат Госдумы), Наталья Глущенко, Игорь Моляков, Сергей Семенов, Алексей Кулаков, Андрей Заболотских, Сайд-Ахмед Хасиев.

Напомним, 29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, назначив врио главы республики Олега Николаева, который до этого являлся депутатом Госдумы. Сразу после представления Николаева 30 января общественность уже начала активно поздравлять Молякова с переходом в Госдуму. Наблюдатели в течение почти недели обсуждают перспективу сохранения представительства Чувашии в нижней палате российского парламента в том же количестве.