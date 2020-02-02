Астана, 2 февраля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готов встретиться в любой точке планеты с главой Белого дома США Дональдом Трампом. Об этом, как сообщили в пресс-службе лидера Казахстана, заявил сам Токаев в ходе переговоров в Нур-Султане с госсекретарём США Майком Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев … передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вариант Казахстан для встречи между лидерами Токаев назвал в качестве предпочтительного.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал на странице в соцсети Twitter, что торговля и инвестиции станут главными темами в ходе его визита в Казахстан.

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