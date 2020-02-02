Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Торговля и инвестиции станут главными темами в ходе визита госсекретаря США Майк Помпео в Казахстан. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей к развитию благосостояния наших стран», — написал Помпео.

Также глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул «важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности».

Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, прилетел в Нур-Султан. Цель визита обсуждение актуальных вопросов глобальной повестки и двустороннего сотрудничества.

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