Вашингтон, 2 февраля 2020, 08:35 — REGNUM Торговля и инвестиции станут главными темами в ходе визита госсекретаря США Майк Помпео в Казахстан. Об этом дипломат написал в Twitter.
Также глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул «важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности».
Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, прилетел в Нур-Султан. Цель визита обсуждение актуальных вопросов глобальной повестки и двустороннего сотрудничества.
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