Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Экспертиза причин обрушения СКК «Петербургский» может занять от семи дней до нескольких недель, но процессуальные действия и судебные тяжбы не должны повлиять на возведение новой арены. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился генеральный директор СРО «Объединение строителей Петербурга» Алексей Белоусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фасад СКК после обрушения

«Любые подобного рода вещи требуют определенного времени и экспертиз — надо понять, кто в итоге оказался не прав. У нас есть проектная организация, которая разработала проект реконструкции, есть исполнители работы. Были ли нарушения документации, которую разработала проектная организация? И только после [ответов на эти вопросы] определится, кто несет ответственность за это событие», — сказал Белоусов.

Напомним, утром 31 января нанятая концессионером «СКА-Арена» субподрядная компания «СК Прайд» приступила к демонтажу СКК. Субподрядчик с четырех кранов по всему периметру должен был перерезать 112 вант, которые держали уникальную крышу советского сооружения.

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Примерно в 15:00 мск крыша обрушилась внутрь здания, захватив с собой не только стены, но и рабочего: он не успел добежать до корзины одного из кранов и упал вместе со зданием. Рабочий погиб, его тело уже извлечено из-под завалов.

«Даже если один человек погиб, это достаточно долгое разбирательство во всех случаях. У нас был похожий инцидент, обрушение кровли спортивного объекта с гибелью людей, где заказчик был член нашего объединения. Мы были привлечены как третьи лица в судебный процесс и судимся уже третий год. Но это никак не связано с самим объектом и его реализацией», — сказал Белоусов.

Следственные органы уже опрашивают выживших строителей. ГСУ СКР начал доследственную проверку.

«Уйдет время на то, чтобы провести экспертизу и понять, на каком этапе произошло отклонение от проекта по демонтажу кровли. Может быть, неделя потребуется на это, может быть, несколько недель», — заметил Белоусов.

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Напомним, территория СКК «Петербургский» передана ООО «СКА Арена» в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса. Концессия рассчитана на 55 лет. Новая арена должна быть готова к чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Петербурге. Она станет самой большой хоккейной ареной в мире.