Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Демонтаж кровли Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» — так называемой мембраны — будет вестись по всему периметру здания с помощью четырех кранов. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в ООО «СКА Арена», которое осуществляет проект создания новой ледовой арены на месте СКК.

Напомним, новая арена должна быть готова к чемпионату мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Петербурге. Она станет самой большой хоккейной ареной в мире.

Чтобы демонтировать кровлю СКК, которую экспертиза признала аварийной, необходимо перерезать 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу.

«Работать строители субподрядной компании «СК Прайд» планируют по всему периметру здания с четырех кранов этапами — захватками по 10 штук», — сообщили в ООО «СКА Арена».

Барельефы и скульптуры входной группы СКК демонтируют и вывезут на ответственное хранение барельефов. «Прорабатываются варианты их использования в оформлении прилегающей к СКК территории», — отметили в пресс-службе.

Напомним, территория СКК «Петербургский» передана ООО «СКА Арена» в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса. Концессия рассчитана на 55 лет.

Площадь нового комплекса составит около 167 тысяч кв. метров, высота — 49 метров. Вместимость стадиона для хоккейных матчей составит 21,5 тысячи человек, для концертов — 23 тысячи человек. Помимо собственно арены инвестор должен будет обустроить общественное пространство вокруг стадиона с площадью озеленения не менее пяти гектаров.

«Стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей с вложением бюджетных средств на уровне не более 10 млрд рублей», — отметили в «СКА Арена».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге начался демонтаж советского здания СКК