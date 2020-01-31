Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Петербуржцы, следившие за ходом демонтажа СКК «Петербургский» в Московском районе и узнавшие о его обрушении, в соцсетях обвиняют чиновников, согласовавших проект, и инвестора, задумавшего возвести на этом месте новый спортивный комплекс.

Дарья Драй ИА REGNUM На месте обрушения СКК

Напомним, при демонтаже крыши, который официально с 31 января начал инвестор «СКА-Арена», по предварительным данным, погиб человек — на видео с дронов видно, как крановщик отпиливает часть крыши, а когда она начинает рушится, не успевает добежать до люльки и падает вниз вместе со зданием.

Горожане, которые выступали за сохранение здания, говорят в социальных сетях, что «плачут».

«Стадион на крови», — окрестила пользователь Анна Мишина новый проект, который планируют завершить под чемпионат мира по хоккею 2023 года.

Местная жительница Светлана Корниенко полагает, что «всё, что делалось для сноса здания, проводилось с нарушениями закона и норм безопасности». «Гибель человека на грязных руках тех, кто все это делал и поддерживал. Все эти службы администрации, у которых всё хорошо и ничего не происходит. Всё это на их никчемной совести», — убеждена она.

Пользователи соцсетей ждут открытия уголовного дела в связи с гибелью крановщика. Заметим, по предварительным данным МЧС, под завалами могут находиться и другие люди. Пока о числе пострадавших или погибших ничего точно не известно.

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«Так торопились всё снести, что нормально не организовали работы», — замечает Александра Волкова. «Убили человека и здание», — вторит ей петербуржец Николай Петряков.

Заметим, депутаты Заксобрания Петербурга и градозащитники пытались спасти СКК от сноса, подавая в комитет по охране памятников (КГИОП) заявки на включение здания в реестр выявленных объектов культурного наследия как образчик советской архитектуры. Однако КГИОП заявил, что будет рассматривать такие заявки только с 31 января 2020 года. В этот же день СКК и обрушился, когда компания заявила, что собирается демонтировать мембранную крышу, которую экспертиза признала аварийной.

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«Видимо, бетонное кольцо компенсировало вес крыши, всё было продумано. А они тупо стали рушить и получили катастрофу», — рассуждает Владимир Демин.

«Бедные, больные, жадные люди. Покойся с миром, СКК», — прокомментировал петербуржец Максим Федотов.

Местный житель Василий Белкин назвал происходящие «безумием». «Я не знал, что может произойти хуже сноса. Оказывается, может. Такой вот снос!» — заявил он.