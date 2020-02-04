Вашингтон, 4 февраля, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Заявленный Евросоюзом переход автотранспорта на электротягу к 2035 году становится новостью из разряда «немного погорячились». О том, почему европейский электромобилизм откладывается, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Электромобиль

Похоже, что зеленые мечтатели из ЕС стали жертвой собственного чрезмерного оптимизма в представлениях о техническом прогрессе. Имеющаяся на сегодняшний день тенденция развития характеристик и цен аккумуляторов не дает возможности прогнозировать успешную конкуренцию электромобилей с классическими бензиновыми.

Проблема не решается даже программой широкого субсидирования. И дело тут не только в пресловутых аккумуляторах, сам по себе расход электроэнергии при полном переходе на электромобили для Европы будет означать увеличение мощности электрогенерации минимум на 43%, а объема генерации — не менее чем на 34%. По деньгам это означает «всего лишь» 1,3 трлн долларов. И даже решение этой проблемы не отменит прочих расходов, которые могут потащить за собой электромобили, если они когда-нибудь станут массовым явлением.

Что интересно, обо всех этих проблемах сторонники «зеленого автотранспорта» давно осведомлены. Но, бесконечно выбивая деньги, о практической стороне дела они предпочитали скромно умалчивать. У электромобиля есть только один вариант «обогнать» бензиновый автомобиль: если нефть будет стоить не ниже 300 долларов за баррель.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Чтобы перейти на электромобили, нужна нефть не ниже 300 долларов за баррель».