23 января 2020 | Время чтения 5 мин

Наступивший 2020 год по количеству крупных знаковых событий уже обогнал предшественника. Не только в глобальной политике. Началось разрушение мечты о новом будущем, решительно не похожем на настоящее. Уже с уверенностью можно сказать, что десять лет назад анонсированного полного перехода автотранспорта на электротягу к 2030-2035 году не состоится. Причина проста и банальна – деньги.

Александр Запольскис, , 19:45 — REGNUM Наступивший 2020 год по количеству крупных знаковых событий уже обогнал предшественника. Не только в глобальной политике. Началось разрушение мечты о новом будущем, решительно не похожем на настоящее. Уже с уверенностью можно сказать, что десять лет назад анонсированного полного перехода автотранспорта на электротягу к 2030−2035 году не состоится. Причина проста и банальна — деньги.

Электромобиль

Мелькнувшее в новостных лентах сообщение о принципиальном изменении правил зарядки электромобилей в Европе является лишь вершиной айсберга. Если раньше владелец крупнейшей в ЕС сети автомобильных зарядных станций компания Ionity брала лишь фиксированные 8 евро за посещение, то теперь, с 31 января 2020, платить придется именно за зарядку по 0,79 евро (54,15 рубля) за киловатт-час. Таким образом, например, одна зарядка Nissan Leaf с аккумулятором 62 киловатт-часа будет стоить владельцу порядка 50 евро или более 3,3 тыс. рублей.

Для справки, технический запас хода этой модели на одном полном заряде составляет 250 километров. Это при том, что, скажем, заправка Opel Astra H (с баком на 56 литров и запасом хода в 700 километров) обычным 92-м бензином сегодня обходится 2,4 тыс. рублей.

Произошедшее поставило под большое сомнение достижимость стратегической цели Ionity (совместное предприятие BMW Group, Daimler, Ford Motor, Volkswagen Group и Hyundai по развитию сети автозарядных станций) довести количество электрозаправок в Европе до 400 штук. Впрочем, сейчас их у компании насчитывается чуть более 200 в 20 странах, то есть примерно по 10 на страну, что вряд ли может всерьез конкурировать с парком автомобилей с ДВС.

Но речь уже о другом. Мы наблюдаем, как споры циничных приземленных экономистов с мечтательными зелеными глобалистами начали переходить в сухую практическую плоскость. Окончательно выяснилось, что идея полного перехода на электротягу не работает даже в условиях обширного субсидирования первичного производства электромобилей. Оказалось, что электричество просто так не появляется в розетке, как думают розовые экологические эльфы.

Расчеты показывают, что при нынешнем уровне практического расхода электроэнергии на 100 км пробега полный отказ от ДВС только в одной Европе требует увеличения установленной мощности энергогенерации минимум на 43%, а объема генерации, по меньшей мере, на 34%. Даже если не считать соответствующий рост спроса на топливо, только на одно строительство новых объектов электроэнергетики в текущих ценах необходимо 1,3 трлн долларов.

Теоретически деньги на «новый европейский план ГОЭЛРО» можно было бы и найти. Тем более что в ЕС с крупными инфраструктурными проектами сейчас не густо. Но при этом придется согласиться на резкое увеличение транспортных издержек во всех товарах и услугах по меньше мере на 37,5%.

Если перейти от абстрактных понятий к конкретике, то себестоимость всего европейского экспорта вырастет на 9,5−11,2%. При нынешнем объеме европейского экспорта примерно 2 трлн евро в год и средней его рентабельности в 23% получается, что ежегодные убытки от полного перехода на электромобили в Европе составят 172,48 млрд евро в год. Это при условии, что сегодня на экспорте Евросоюз зарабатывает порядка 460 млрд евро.

Хотя, скорее всего, потери окажутся даже больше, учитывая необходимость амортизации капитальных вложений в расширение энергетической инфраструктуры и увеличение объемов импорта топлива, которое потребуется даже в случае ставки на разные там ветряки.

Все упомянутые цифры секретными никогда не являлись. Просто сторонники нового зеленого мира не считали нужным их считать, пребывая в убеждении, что издержки по практической реализации красивой мечты по умолчанию обязано покрывать государство, денег у которого как бы бесконечно много.

Тем более, что поначалу, во второй половине нулевых, зеленое лобби сумело подвигнуть мир на обширную программу субсидирования выпуска электромобилей. В ряде случаев, как, например, в США и Китае, из бюджета компенсировалось от 25 до 35% контрактной стоимости покупки. И даже самые прижимистые правительства прогибались хотя бы на льготы по налогам, часто достигавшие 100% всех сборов «с автомобиля».

Только вот это «начало» закончилось тоже. Судя по всему, 2020 год станет последним в истории государственной поддержки мечты о переходе на электротягу. Даже крупнейший рынок электромобилей на планете — Китай — объявил о прекращении программы дотирования по окончании нынешнего года. Отмена налоговых вычетов готовится в США. 2020 год рубежом обозначили в Германии.

Причина все та же — деньги. И технологии. Все упирается в стоимость аккумулятора. Хотя с 2010 года они заметно подешевели, все равно батарея емкостью в 75 кВт*ч, обеспечивающая пробег на одной зарядке до 400 километров, в итоге стоит на уровне 20 тыс. долларов. Пока государство возвращало (в сумме, потребителю через дотации и производителю через дотации и налоговые льготы) от 5 до 7,5−9 тыс. долларов за машину, плюс спеццены на электричество, рынок электромобилей довольно успешно рос.

Но как только объем дотационной поддержки начал сокращаться, тут же всплыла прямая конкурентная связь с ценой на бензин. Например, в 2013 году, когда там бензин стоил 3,51 доллара за галлон, за год было продано 487 тыс. электромобилей. Но как только топливо подешевело до 2,36 долл., то продажи электрокаров тут же упали на те же 33%.

А все потому, что при нынешней цене аккумуляторов в 270 долларов за 1 кВт*ч электромобиль на равных способен конкурировать с ДВС только при цене на нефть не ниже 300 долларов за баррель. И даже если у инженеров получится как-то удешевить батареи, скажем, до 100 долларов за кВт*ч, то для успеха электрофикации автотранспорта средняя мировая цена нефти должна находиться выше 90 долларов за бочку. И пока она колеблется в коридоре от 40 до 67 за баррель, у электромобилей на успех шансов нет. Никаких. Даже с учетом зеленого и розового эльфийского лоббирования.