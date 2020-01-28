Берлин, 28 января, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Изображения пятого поколения коммерческого фургона Volkswagen Caddy опубликовала пресс-служба немецкого бренда.

Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

Компания Volkswagen создала компактный фургон Caddy, который хорошо вписывается в стандарты автомобильного сегмента А.

Модель оснащена широким воздухозаборником, находящимся в нижней части переднего бампера. Еще один воздухозаборник размещён в его верхней части.

Дизайн новинки выполнен так, что создаётся ощущение, будто вся передняя панель новинки стала шире. Задние фонари, судя по всему, получат вертикальное расположение.

Кроме того, автопроизводители снабдили новинку люком с панорамным видом. За счёт него в салоне будет больше света.

Сообщается, что автомобиль будет доступен как в качестве стандартного Caddy, так и в виде небольшого фургона для перевозки людей. Также будет доступна версия Caddy Cargo для перевозки грузов.

Ожидается, что премьера новинки состоится в феврале, а ее продажи начнутся к концу 2020 года.

Ранее специалисты из ателье ABT Sportsline представили рестайлинговую версию вэна Volkswagen T6.1. Обновлённое авто имеет спецкомплект Bilstein, за счёт которого высоту автомобиля можно уменьшить от 40 до 70 мм.

Читайте также: В Польше наложили рекордный штраф на концерн Volkswagen