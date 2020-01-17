Варшава, , 13:14 — REGNUM Управление по защите конкуренции и потребителей Польши оштрафовало польское отделение концерна Volkswagen на сумму 120 млн злотых (более 28 млн евро). Как указывает «Польское радио», это самый большой штраф в истории ведомства.

Как пояснил глава Управления защиты конкуренции и потребителей Марек Нехцял, компания Volkswagen Group Polska оштрафована в связи со скандалом, известным как dieselgate. Концерн Volkswagen вводил в заблуждение потребителей о содержании опасных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей производимых им автомобилей.

«Volkswagen утверждал, что его автомобили экологичны, отвечают всем нормам, выбрасывают мало оксидов азота. Оказалось, что это неправда, так как в обычном дорожном движении выбросов было много. А в момент тестирования двигателя специальная программа, установленная в автомобилях, показывала малое количество выхлопных газов», — сказал Нехцял.

Кроме того, как указал Нехцял, руководство концерна рассылало своим дилерам указания не признавать претензий по экологичности дизелей.

Решение о наложении штрафа не является окончательным и может быть обжаловано в суде.

Скандал, получивший название дизельгейт, разгорелся в 2015 году, когда стало известно, что концерн Volkswagen значительно занижал данные об уровне содержания вредных веществ в выхлопных газах своих дизельных автомобилей.

Отношения между Польшей и Германией в последние годы омрачены требованиями некоторых польских политиков о выплатах Германией репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Сумма требований достигла уже триллиона долларов. Германская сторона обращает внимание на то, что Польша ещё в 1950-е годы сама отказалась от продолжения выплат. Польша настаивает на том, что это было сделано под давлением СССР.