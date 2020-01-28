Москва, 28 января, 2020, 14:02 — ИА Регнум. На сегодняшний день никаких кадровых решений по главе Чувашии Михаилу Игнатьеву не принималось. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке главы региона на фоне нескольких скандалов.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

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«Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа (об отставке — прим. ИА REGNUM) нет», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Кремль никогда не анонсирует кадровые решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прессе появились сообщения о возможном уходе главы Чувашии Михаила Игнатьева в отставку после публичных скандалов с его участием. При этом отмечалось, что свой пост чиновник покинет не позднее следующей недели. В пресс-службе главы региона заявили, что не обладают информацией по этому вопросу.

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Напомним, в центре скандала Михаил Игнатьев оказался в январе 2020 года, когда вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. Ещё один вызвавший негодование общественности случай произошёл годом ранее. Тогда глава региона раскритиковал некоторых журналистов и блогеров, которые, по его мнению, неверно освещают события в Чувашии, призвав «мочить» их.