Чебоксары, , 06:11 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдёт в отставку после публичных скандалов с его участием, передаёт 28 января РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, отставка Игнатьева состоится в течение текущей и следующей недели. Сообщается также, что президиум генерального совета партии «Единая Россия» может принять решение об исключении оскандалившегося партийца.

Напомним, Игнатьев руководит республикой с 2010 года. В январе 2019 года он раскритиковал некоторых журналистов и блогеров, которые, по его мнению, неверно освещают события в Чувашии. Таких он призвал «мочить».

Во время мероприятия 23 января Игнатьев вручал сотрудникам МЧС ключи от пожарных машин. Вскоре после его завершения в интернете появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».

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Эти события вызвали резкое неприятие в обществе, а последующие извинения Игнатьева оказались неубедительными. Впрочем, передаёт издание, отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов в связи с состоянием его здоровья и низкими рейтингами.

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