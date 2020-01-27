Москва, 27 января, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев проведёт сегодня, 27 января, заседание бюро высшего совета «Единой России». В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства.

Сайт «Единой России»

Как сообщается на сайте партии, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы участия партии в реализации послания президента России Владимира Путина, решений XIX съезда партии и приоритетные задачи на ближайший период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и о его соответствии занимаемой должности. Данное заявление было сделано после инцидента с вручением Игнатьевым ключей от пожарной машины сотруднику МЧС, когда глава Чувашии вынудил офицера подпрыгнуть. Он отметил, что поведение руководителя региона Игнатьева находится «за гранью понимания» и вызывает крайнее возмущение.

«Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности», — сказал Турчак.

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Напомним, Михаил Игнатьев — медведевский «назначенец», руководит Чувашией с 2010 года. 28 июля на внеочередной сессии Госсовета Чувашии депутаты большинством голосом поддержали кандидатуру Михаила Игнатьева, предложенную президентом России Дмитрием Медведевым для наделения полномочиями президента Чувашии. Из 43 присутствовавших народных избранников 37 проголосовали «за», пятеро — «против», один человек воздержался.

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В 2015 году Михаил Игнатьев («Единая Россия») был избран главой республики на прямых выборах при поддержке 65,54% избирателей. За Олега Николаева («Справедливая Россия») проголосовало 14,73%, заВалентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%, за депутата Госдумы, «варяга» Константина Субботина (ЛДПР) — 3,35% избирателей. Явка составила 58,65%.