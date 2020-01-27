Минск, 27 января, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом 27 января сообщили в оргкомитете конференции.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Макей

Конференция пройдёт с 15 по 17 февраля. Это будет первая поездка белорусского лидера на Мюнхенскую конференцию.

В 2019 году Лукашенко планировал выступить на конференции с докладом, однако в последний момент отказался от этой поездки, предпочтя ей визит в Сочи. Там он катался на горных лыжах.

Напомним, 26 декабря пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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