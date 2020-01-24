Пхеньян, , 08:54 — REGNUM В феврале 2020 года КНДР впервые примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей конференции.

По их словам, на конференции Северную Корею представит заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён.

Известно, что со стороны США в Мюнхенской конференции по безопасности примут участие госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. Предполагается, что мероприятие также посетит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Официальный список участников будет опубликован на следующей неделе.

Напомним, что 56-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт в период с 14 по 16 февраля в Баварии.