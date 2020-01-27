Хабаровск, 27 января, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Самолёт, следующий из Хабаровска в Москву, готовится совершить экстренную посадку. Об этом сегодня, 26 января, сообщает Пятый канал.

Rosendahl Самолёт в небе

https://twitter.com/5tv/status/1221680232769511424

Известно, что причиной такого решения командира экипажа стало сообщение о минировании. На борту лайнера находится 261 пассажир. Других подробностей пока не сообщается.

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Добавим, что, согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, сегодня, 27 января, в 10:30 по местному времени в Москву вылетел рейс № 306 авиакомпании «Северный ветер».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года из-за сообщения о взрывном устройстве на борту авиалайнера экстренную посадку в аэропорту Красноярска запросил самолёт, следовавший рейсом из Улан-Удэ в Москву. Анонимный источник сообщил о минировании самолёта сразу после его вылета из аэропорта в Улан-Удэ.