Красноярск, , 11:22 — REGNUM Самолёт, следовавший рейсом из Улан-Удэ в Москву, запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба международного аэропорта в Красноярске.

По предварительным данным, посадка была запрошена экипажем самолёта из-за сообщения о взрывном устройстве на борту авиалайнера. Анонимный источник сообщил о минировании самолёта сразу после его вылета из аэропорта в Улан-Удэ. Человек, сообщивший о взрывном устройстве, устанавливается.

Спецслужбы сообщили о бомбе, якобы находящейся на борту самолёта, командиру экипажа, он принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Лайнер совершит посадку после выработки топлива.

Авиаборт ожидают на взлётно-посадочной полосе представители экстренных служб Красноярска. На борту самолёта находятся 150 пассажиров. После посадки пассажиры будут эвакуированы в один из терминалов, самолёт тщательно проверят специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пассажира при аварийной посадке самолёта авиакомпании Peninsula Airways на Алеутских островах в американском штате Аляска.

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