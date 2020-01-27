Рим, 27 января, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В сети появились патентные изображения первого электрокара французской компании Ferrari. Об этом сообщается на сайте Taycan EV.

Taycan EV Патентное изображение первого электрокара французской компании Ferrari

В движение спортивное авто приводят четыре независимых электромотора на каждом колесе. Данная конструкция позволит постоянно регулировать крутящий момент. Кроме того, с помощью такой схемы можно включать систему рекуперации. Ранее такая же схема была использована на гиперкаре Drako GTE мощностью 1217 «лошадей».

Стоит отметить, что Европейское патентное бюро отнесло автомобиль к гибридному типу транспортных средств.

Однако публикация патента не означает, что такую схему обязательно будут применять при изготовлении серийных суперкаров.

Ранее директор автокомпании Ferrari Луи Камиллери заявил, что он не доволен нынешним уровнем развития технологий электромобилей. Он также сказал, что премьеры первого электрокара итальянской компании не стоит ожидать раньше 2025 года.

Напомним, на аукционе Sotheby’s была выставлена на продажу модель гиперкара Ferrari 512 BB, выпущенная в 1979 году. Мощность агрегата этого авто равна 440 л. с.

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