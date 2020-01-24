Иерусалим, 25 января, 2020, 00:37 — ИА Регнум. Минские соглашения остаются основой для переговоров по конфликту в Донбассе, заявил 24 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому «9-му каналу».

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«Минские соглашения — это, в том, настоящем виде, это единственное, что пока есть. Это единственное, что дает вам возможность (решать вопросы по Донбассу)», — сказал украинский президент.

Он добавил, что подписанный в 2015 году документ позволяет сторонам проводить встречи как в формате контактной группы в Минске, так и в «нормандском формате».

Ранее Зеленский заявлял, что порядок выполнения Минских соглашений должен быть изменён. Текст изменений в Киеве обещали подготовить к марту 2020 года, когда состоится очередной саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

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