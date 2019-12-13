Киев, 13 декабря 2019, 00:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что порядок выполнения Минских соглашений должен быть изменён. Об этом лидер страны заявил в эфире телеканала «1+1».
По его словам, соглашения пережили себя и требуют изменений «всё меняется в нашей жизни».
В МИД РФ выразили надежду, что заявления об изменениях в соглашения это ошибка. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желание украинской делегации едва покинув «нормандский саммит» вернуться туда со своей редакцией Минских соглашений вызывает не сожаление, а удивление.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что к следующему саммиту «нормандской четверки» украинская сторона подготовит изменения в текст Минских соглашений. Очередная встреча «четверки» пройдет в марте 2020 года.
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