Шклов, Белоруссия, 24 января, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии договаривается о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка — из Америки, Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом оно не намерено «стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты» у России, заявил 24 января в Шклове (Могилёвская область) заявилАлександр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов

«Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — заявил Лукашенко.

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Он не стал называть всех причин, по которым в 2019 году не были подписаны контракты с российскими компаниями на поставку нефти в Белоруссию. Однако он отметил, что Россия якобы желает поставлять нефть в постсоветскую республику по ценам выше мировых. Цены российских и «альтернативных» предложений по нефти он также не стал уточнять.

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Комментируя срыв поставок нефти из России, Лукашенко заверил, что «мы ни перед кем на коленях стоять не будем». При этом, как сообщает президентская пресс-служба, он пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: «со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку».

Лукашенко рассказал о российском налоговом манёвре в нефтяной сфере, в результате которого Белоруссия лишилась возможности зачислять в свой бюджет российские вывозные таможенные пошлины с 6 млн т нефти. Он поведал:

«Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты — свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15−20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18−20% всего лишь от этой таможенной пошлины».

«Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Белоруссию», — добавил Лукашенко.

О причинах такого поведения Кремля бессменный белорусский лидер предложил работникам госпредприятия догадаться самим с трёх раз, ориентируясь на разные «теории, заключения и прочее». Он также рассказал о видах на альтернативные поставки нефти в Белоруссию, помимо закупок в России.

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