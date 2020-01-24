Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается конфликт между группой депутатов Законодательного собрания и Федерацией профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После того как профсоюзы заявили о недоверии фракции «Единая Россия» в Заксобрании, депутаты пожаловались на профсоюзы в прокуратуру.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как сообщили 24 января ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента, рабочая группа, занимающаяся темой профсоюзов, направила запрос прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко.

Депутаты просят прокуратуру Петербурга проверить действия Федерации профсоюзов по распоряжению различными объектами недвижимости.

«Речь идет о санаториях, пансионатах, дворцах и домах культуры, а также спортивных клубах. В частности, это ДК имени Кирова, ДК имени Ленсовета, учебно-спортивная база «Спартак» и другие объекты», — уточнили в Заксобрании Петербурга.

Кроме того, проверку просят провести на предмет распределения и расходования денежных средств, которые были получены от распоряжения профсоюзным имуществом.

Мотивом запроса в прокуратуру называется отсутствие у у депутатов понимания того, как согласуются уставная задача деятельности Федерации профсоюзов и информация о сделках, совершенных Федерацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, члены Федерации профсоюзов были крайне возмущены заявлениями, которые прозвучали после заседания рабочей группы Заксобрания на прошлой неделе. По мнению организации, попытки обвинить профсоюзы в нарушениях не имеют под собой никаких оснований и являются политически мотивированными.