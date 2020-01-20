Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) намерена «расследовать» природу высказываний петербургских парламентариев, обвинивших Федерацию профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти в безынициативности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Глава ФНПР Михаил Шмаков Kremlin.ru

«Бред этих депутатов петербургского Законодательного Собрания не имеет границ. Это абсолютно безграмотные люди, которые не знают значения тех слов, которых они употребляют», — сказал Шмаков.

Напомним, в петербургском парламенте на днях состоялось очередное заседание рабочей группы, которая занялась исследованием работы Федерации профсоюзов, а также ее недвижимости. По итогам последнего заседание единоросс Елена Киселева заявила, что Федерация профсоюзов в Петербурге, «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности».

«Мы будем расследовать, а может быть, даже подадим и в суд на эти заявления отдельных депутатов петербургского ЗакСа за то, что они наносят ущерб деловой репутации профсоюзов», — заявил Шмаков.

На VIII отчетно-выборной конференции Ленинградской федерации профсоюзов 20 января, отметил он, представители промышленных кругов, общественных организаций, Общественной палаты Петербурга дали оценку работе Федерации, и она была положительной.

Ранее главу Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимира Дербина рабочая группа ЗакСа просила предоставить копии соглашений от 1992 и 2007 годов, определивших судьбу собственности, доставшейся петербургским профсоюзам еще с советских времен, а также сведения о состоянии и судьбе этой собственности и судебных разбирательствах с участием профсоюзов. Депутаты ЗакСа заявляют, что получают жалобы граждан по вопросам пенсионных начислений и предоставления санаторно-курортного лечения, которые приходится отрабатывать, но профсоюзы якобы этим почти не занимаются.

«Эти депутаты не являются членами профсоюзов, а хотят судить о тех вещах, которых они не знают и не понимают. Будем разбираться с этими депутатами на федеральном уровне, несмотря на то, что это депутаты Законодательного собрания Петербурга, да еще и которые представляют партию «Единая Россия». Это нонсенс абсолютно. Я думаю, что партия должна очищаться от таких членов», — полагает Михаил Шмаков.

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