Токио, 23 января, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В сети появились фотографии нового поколения модели японского внедорожника Nissan Pathfinder в камуфляже. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Новый Nissan Pathfinder в камуфляже

Предполагается, что кроссовер сохранит свои прежние пропорции. Вполне возможно, что решётка радиатора может увеличиться в габаритах. Это соответствует новым тенденциям в автомобильном дизайне.

Pathfinder последнего поколения, вероятно, будет построен на D-платформе, на которой созданы модели Murano, Altima и Maxima. Автомобиль будет оснащён приводом 4×4. В качестве трансмиссии у него будет вариатор.

Компания пока не раскрывает информацию о линейке двигателей. Также нет сведений об интерьере и оснащении Pathfinder.

Ожидается, что премьера новинки состоится летом 2020 года.

Напомним, 22 января юрист Нобуо Гохара, общавшийся с бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в конце 2019 года, сообщил, что по словам экс-главы альянса Карлоса Гона, японская автокомпания Nissan при сохранении нынешнего состояния дел может обанкротится в течение трех лет.

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