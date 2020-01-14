Токио, , 10:10 — REGNUM Японский автомобильный концерн Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе автокомпании.

«В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса (Renault — Nissan — Mitsubishi — ред.). Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса», — говорится в сообщении пресс-службы Nissan.

В компании подчеркнули, что объединение трёх производителей является источником конкурентоспособности Nissan.

В пресс-службе отметили, что руководство альянса является единственным органом, который уполномочен принимать организационные решения и вести управленческую деятельность.

Ранее адвокат бывшего президента и гендиректора компаний Renault и Nissan Такаси Такано заявил, что главу стратегического альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, обвинённого в сокрытии доходов на девять миллиардов иен (около $80 млн) и неуплате налогов с этой суммы, в японской тюрьме допрашивали по семь часов в день.

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