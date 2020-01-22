Санкт-Петербург, 22 января, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Водители Петербурга обвиняют управляющую компанию платной трассы Западный скоростной диаметр (ЗСД) в «обмане» в связи с повышением платы за проезда с 18 января. По словам горожан, даже по транспондеру рост тарифа для некоторых водителей составил более обещанных «средних 16%». Тему активно обсуждают в социальных сетях, заодно критикуя и качество платной дороги, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Один из водителей продемонстрировал скриншоты, согласно которым раньше он платил за проезд от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки 87,6 рублей по транспондеру, а теперь — 173,3 рубля.

«Обманули в очередной раз. Слабо всем разом отказаться от поездок по ЗСД?» — задается риторическим вопросом пользователь «Кирилл Лебедев». Среди ответов поступило предложение перекрыть трассу в знак протеста, встав на «аварийках» на выездах, но особой поддержки оно не получило.

«Нет никаких 16%, либо у них там у всех по математике двойки были. А вообще — свинство, конечно. Ещё и с учётом постоянного ограничения 80−90 на ЗСД и камер. И швы, сплошные швы «тыгыдык, тыгыдык», — возмутилась «Лейла Ахмедова».

Многие водители не понимают, почему должны платить больше с 2020 года. «Стал короче путь? Или дорога стала ровнее? Пробок на КПП стало меньше? А может, штрафов за скорость там нет? Так за что платить должны больше?» — недоумевает «Константин Леонов».

Горожане обсуждают тот факт, что налогоплательщики и так уже потратились на возведение трассы, которая является платной. С увеличением тарифа смысл пользования ЗСД отпал, полагают они. «Раньше можно было заплатить 200 рублей, чтоб втопить там 220 и за 10 минут проехать, а теперь смысла в ЗСД нет. Быстрее там не проехать, дешевле не выходит, ближе тоже вряд ли», — рассуждает «Леонов».

Некоторые водители вступаются за компанию «Магистраль Северной столицы», указывая, что «спрос рождает предложение», а бизнесу нужны деньги, чтобы на них строить еще и Восточный скоростной диаметр (ВСД).

«Строить на те же самые [деньги], что и ЗСД — деньги налогоплательщиков, а потом с них ещё и собирать дань», — предлагает свой взгляд на проблему «Алексей Игнатьев». В ответ на обвинение жалующихся в «нытье» они указывают, что «не ноют», а сравнивают качество предоставляемых услуг.

Петербуржцы также сомневаются, что состояние трассы можно назвать хорошим, если, подлетая перед набережной Екатерингофки на шве, «можно улететь в космос». Автовладельцы называют некоторые участки ЗСД «стиральной доской», указывают, что на некоторых отсутствует освещение, а также водители страдают от колеи.

Петербурженка «Светлана Забелина», например, назвала дорожное покрытие ужасным, так что призналась, что приветствует ограничение скорости до 90 км/ч, на которое жалуются другие, так как ехать быстрее «по такой колхозной тропе страшно».

«В июне прошлого года я не испугалась и доехала от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и обратно, в том числе и по платным дорогам, а в августе до Лиссабона и обратно, и уверяю вас, покрытие ЗСД — самое позорное для платной автодороги из тех, что я видела», — заключила она.

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Новые тарифы вступили в силу с 18 января. Проезд за наличные для всех категорий транспортных средств подорожал примерно в 1,5 раза, по транспондеру же, обещали в компании «Магистраль Северной столицы», удорожание не должно превышать примерно 16%. Однако на некоторых участках оно оказалось почти двукратным, в том числе по загруженному участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова.