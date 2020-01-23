Игорь Краснов назначен генпрокурором РФ — трансляция
Совфед принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Решение принято тайным голосованием. Совфед выразил признательность Чайке за плодотворную работу на посту генпрокурора.
Подробности в материале: Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора
Валентина Матвиенко предоставила слово Игорю Краснову.
«В центре внимания прокуратуры — защита прав и свобод гражданина», — подчеркнул Игорь Краснов.
Что касается социальных социальной сферы, Краснов обратил внимание на необходимость разработки превентивных мер, обеспечивающих прозрачность работы.
Краснов: «Полагаю, что будет правильным, чтобы по тем направлениям, которые государство обозначило в числе приоритетных для развития страны, у прокуратуры был собственный план на случай отступления правоприменителями от предписаний закона».
Прокурорский надзор должен быть оперативным и действенным — Краснов.
Краснов: «Планирую наладить эффективную обратную связь с населением»
Игорь Краснов планирует повысить прозрачность деятельности органов прокуратуры.
Работа будет выстраиваться под нужды общества и государства.
По словам Валентины Матвиенко, желающих задать вопросы Игорю Краснову — много
Регуляторная гильотина поспособствует прозрачности административных предписаний и лишит чиновников средств для незаконного личного обогащения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Реализация данного проекта не только снимет с бизнеса организационные издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами. Поскольку существенно снижается для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных административных предписаний как средство своего личного обогащения», — заявил Краснов.
Читайте также: Регуляторная гильотина поможет победить коррупцию — Краснов
«Необходимо провести ревизию наиболее актуальных для страны вопросов» и заняться их решением, подчеркнул Краснов. Он предлагает вернуться к классической практике прокурорского надзора.
Краснов напомнил о своём опыте работы в Следственном комитете.
Отношение Краснова к проведению плановых и внеплановых проверок бизнес-структур: «Нужно пересмотреть ещё раз механизм проведения проверок».
Генпрокуратура обратит внимание на отрасли, подверженных особенно значительной криминализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Полагаю, в первую очередь нужно сосредоточиться на отрасли, особенно подверженных криминализации. В частности, речь идёт о ЖКХ, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом», — заявил Краснов.
«То же утверждение справедливо в отношении обеспечения прав граждан на жильё, в особенности детей сирот, многодетных семей», — указал он.
Читайте подробнее: Краснов намерен заняться декриминализацией отрасли ЖКХ
Сенатор Светлана Горячева спросила, нужно ли усиливать прокурорский надзор за деятельностью следователей на разных стадиях расследования уголовных дел?
Краснов: «В настоящий момент для меня очевидно, что возможности надзорного органа очень обширны. Мне кажется, потенциал реализации возможностей далеко не исчерпан. Полагаю, что вместо экстенсивного развития путем расширения функционала целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже обладает».
Выступает сенатор от Омской области Елена Мизулина.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органов. Речь прежде всего идёт об ориентировании прокуроров не на ведомственный результат, а на реальные изменения в жизни граждан людей путём применения мер прокурорского реагирования», — заявил Краснов.
В связи с этим работники прокуратуры, как и остальные служащие, должны обратить своё внимание на запросы граждан, соизмеряя результаты своей деятельности с их удовлетворённостью образованием, здравоохранением, качеством следствия, указал он.
«Показатели, на которых оценивается эффективность органов прокуратуры, иногда можно назвать лукавыми только из-за недобросовестного отношения к их формированию со стороны нерадивых сотрудников, на мой взгляд. Планирую наладить эффективную обратную связь с населением, повысить прозрачность органов прокуратуры, чтобы знать слабые стороны работы», — подчеркнул Краснов.
Читайте также: Методы оценки эффективности прокуратуры в РФ удовлетворительны — Краснов
Елена Мизулина: «Я очень рада, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами вопрос и об освобождении от должности генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича и назначении на должность нового генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича. Вся процедура соответствует принципам конституционности, правовой преемственности, политической культуры».
Сенатор Владимир Джабаров призвал коллег поддержать кандидатуру Игоря Краснова.
Сенатор Алексей Пушков высказался в поддержку кандидатуры Игоря Краснова.
Подходы контролирующих органов к своей работе в России должны быть серьёзно пересмотрены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Соблюдение контролирующими органами жёсткого плана проверок позволяет им осуществить проверки по сигналам граждан, чьи права были нарушены. Кажется, что всё логично. Но пример Кемерово, пожара в торговом центре — все вроде бы проверяли, но не проверяли ничего. Потому функция прокуратуры не должна быть связана с формальным согласованием актов проверок и санкционирования контрольных мероприятий», — заявил Краснов.
«Прокуроры должны отрегулировать эту систему, заставив проверящих быть там, где действительно есть проблемы. Бить по рукам в том случае, когда пытаются найти нарушение на ровном месте», — указал он.
По его словам, необходимо продолжить усилия по увеличению прозрачности контрольных органов — результаты должны быть прозрачными для бизнес-сообщества.
«Люди имеют право знать, как отработали контролирующие органы», — указал он.
Читайте также: «Всё вроде проверяли, но не проверяли ничего» — Краснов о пожаре в Кемерове
На весну 2020 года запланирован доклад генпрокурора РФ в Совете Федерации — Матвиенко.
Совфед принял решение назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Мы постараемся оправдать доверие президента, приложить все усилия», — заверил Краснов.
Читайте также: Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора
Валентина Матвиенко: «Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора — это человек из системы». Это не политическое назначение, подчеркнула глава Совфеда. Она назвала Краснова человеком, «который сам себя сделал».
Человек молодой, незашоренный, имеющий большой опыт работы, расследовал резонансные дела — Валентина Матвиенко об Игоре Краснове.
Валентина Матвиенко вручила Игорю Краснову копию постановления о назначении.
Игорь Краснов принял присягу при вступлении на должность генерального прокурора России, передает 22 января корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Краснов принял присягу при вступлении на должность генпроукрора
Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию, заявил 22 января генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Читайте также: Краснов призвал прокуратуру максимально ослабить коррупцию
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова с должности заместителя председателя Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован 22 января на сайте Кремля.
Читайте также: Путин освободил Краснова от должности замглавы СКР
Российский президент Владимир Путин назначил полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе прежнего генпрокурора Юрия Чайку. О подписании такого указа главой государства информирует 22 января пресс-служба Кремля.
Напомним, чем известен Игорь Краснов.
«Я искренне рад, что наш земляк, выпускник Поморского Государственного университета им. М. В. Ломоносова по предложению президента занял столь важный и ответственный пост. Архангелогородцы всегда надежно служили Отечеству. Органы прокуратуры являются системообразующими в сфере законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан нашей страны», — отметил сенатор Виктор Павленко.
Читайте также: «Архангелогородцы всегда надежно служили Отечеству» — сенатор
«Меня очень устраивает, что генпрокурор теперь наш, председатель правительcтва наполовину тоже наш. Поэтому наверняка жизнь теперь будет только лучше», — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
По словам политолога Михаила Маркелова, Игорь Краснов отвечает требованиям к должности генпрокурора РФ.
Подробности: Политолог о новом генпрокуроре: он не связан ни с одним бизнес-сообществом
Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин о решении по Краснову:
«Подбор кадров и в целом кадровая политика главы государства является важнейшим приоритетом последних лет. Что немаловажно, этот отбор осуществляется по достаточно прозрачным и четким критериям. Люди, которые получают специальное дополнительное образование, проходят специальные курсы и тренинги, получают в последствии возможность занять высокие посты в системе государственного управления, причем речь идет не только о гражданском направлении. Как видим, силовики тоже проходят через эти курсы, и получают высокие посты».
Подробнее: «Кандидатура Краснова демонстрирует последовательность кадровой политики»
Защитники Ивана Голунова призвали нового генпрокурора РФ Игоря Краснова принести официальные извинения за незаконное задержание журналиста правоохранителями. Об этом сообщил 22 января адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
«Просим официальное извинение принести», — приводит слова Бадамшина ТАСС.
Читайте также: Адвокаты Голунова потребовали извинений от нового генпрокурора РФ
Рапорт об отставке подал 22 января первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, сообщили в надзорном ведомстве.
По данным РБК, в отставку также подали Анатолий Паламарчук (начальник ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства), Сергей Замуруев, возглавляющий кадровое управление надзорного ведомства, и глава управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
Все заявления написаны после смены главного прокурора России, которым 21 января назначен Игорь Краснов. Юрий Чайка отправлен в отставку с поста главы Генпрокуратуры РФ.
Читайте также: Первый замгенпрокурора РФ Буксман уходит в отставку
Выпускники и преподаватели Поморского госуниверситета гордятся успехами Игоря Краснова.
«Нам поступает много звонков от выпускников, которые рады, горды за него. Игорь Краснов успешно обучался, имел преимущественно отличные оценки. Он был трудолюбивым, ответственным студентом, защитил дипломную работу и все государственные экзамены сдал на «отлично», — рассказала преподаватель Краснова Надежда Чертова.
Подробности в материале: Преподаватель Краснова: «Он был трудолюбивым, ответственным студентом»
Бывший первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман. Duma.gov.ru.
Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло оценил назначение заместителя главы СК Игоря Краснова генеральным прокурором России. В эфиреНСНвысказал мнение, что приход следователя на пост генпрокурора положительно повлияет на правовой климат в стране, а также приведёт к изменениям в самой прокуратуре.