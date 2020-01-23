Совет Федерации 22 января обсудил кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора Российской Федерации. Кандидатура Краснова была представлена на обсуждение верхней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным. Ранее профильные комитеты Совфеда рекомендовали поддержать кандидатуру Краснова и одновременно прекратить полномочия Юрия Чайки на посту генпрокурора. 22 января Совфед принял решение назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.

Kremlin.ru Игорь Краснов

10:32 22.01.2020 Совфед принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. Решение принято тайным голосованием. Совфед выразил признательность Чайке за плодотворную работу на посту генпрокурора. Подробности в материале: Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

10:41 22.01.2020 Встреча Владимира Путина с Юрием Чайкой (справа) и Игорем Красновым. kremlin.ru

10:42 22.01.2020 Валентина Матвиенко предоставила слово Игорю Краснову.

10:44 22.01.2020 «В центре внимания прокуратуры — защита прав и свобод гражданина», — подчеркнул Игорь Краснов.

10:47 22.01.2020 Что касается социальных социальной сферы, Краснов обратил внимание на необходимость разработки превентивных мер, обеспечивающих прозрачность работы.

10:50 22.01.2020 Краснов: «Полагаю, что будет правильным, чтобы по тем направлениям, которые государство обозначило в числе приоритетных для развития страны, у прокуратуры был собственный план на случай отступления правоприменителями от предписаний закона».

10:50 22.01.2020 Прокурорский надзор должен быть оперативным и действенным — Краснов.

10:52 22.01.2020 Краснов: «Планирую наладить эффективную обратную связь с населением»

10:53 22.01.2020 Игорь Краснов планирует повысить прозрачность деятельности органов прокуратуры.

10:54 22.01.2020 Работа будет выстраиваться под нужды общества и государства.

10:55 22.01.2020 По словам Валентины Матвиенко, желающих задать вопросы Игорю Краснову — много

10:59 22.01.2020 Регуляторная гильотина поспособствует прозрачности административных предписаний и лишит чиновников средств для незаконного личного обогащения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января. «Реализация данного проекта не только снимет с бизнеса организационные издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами. Поскольку существенно снижается для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных административных предписаний как средство своего личного обогащения», — заявил Краснов. Читайте также: Регуляторная гильотина поможет победить коррупцию — Краснов

11:00 22.01.2020 «Необходимо провести ревизию наиболее актуальных для страны вопросов» и заняться их решением, подчеркнул Краснов. Он предлагает вернуться к классической практике прокурорского надзора.

11:01 22.01.2020 Краснов напомнил о своём опыте работы в Следственном комитете.

11:03 22.01.2020 Отношение Краснова к проведению плановых и внеплановых проверок бизнес-структур: «Нужно пересмотреть ещё раз механизм проведения проверок».

11:04 22.01.2020 Генпрокуратура обратит внимание на отрасли, подверженных особенно значительной криминализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января. «Полагаю, в первую очередь нужно сосредоточиться на отрасли, особенно подверженных криминализации. В частности, речь идёт о ЖКХ, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом», — заявил Краснов. «То же утверждение справедливо в отношении обеспечения прав граждан на жильё, в особенности детей сирот, многодетных семей», — указал он. Читайте подробнее: Краснов намерен заняться декриминализацией отрасли ЖКХ

11:07 22.01.2020 Сенатор Светлана Горячева спросила, нужно ли усиливать прокурорский надзор за деятельностью следователей на разных стадиях расследования уголовных дел? Краснов: «В настоящий момент для меня очевидно, что возможности надзорного органа очень обширны. Мне кажется, потенциал реализации возможностей далеко не исчерпан. Полагаю, что вместо экстенсивного развития путем расширения функционала целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже обладает».

11:08 22.01.2020 Выступает сенатор от Омской области Елена Мизулина.

11:12 22.01.2020 Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января. «Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органов. Речь прежде всего идёт об ориентировании прокуроров не на ведомственный результат, а на реальные изменения в жизни граждан людей путём применения мер прокурорского реагирования», — заявил Краснов. В связи с этим работники прокуратуры, как и остальные служащие, должны обратить своё внимание на запросы граждан, соизмеряя результаты своей деятельности с их удовлетворённостью образованием, здравоохранением, качеством следствия, указал он. «Показатели, на которых оценивается эффективность органов прокуратуры, иногда можно назвать лукавыми только из-за недобросовестного отношения к их формированию со стороны нерадивых сотрудников, на мой взгляд. Планирую наладить эффективную обратную связь с населением, повысить прозрачность органов прокуратуры, чтобы знать слабые стороны работы», — подчеркнул Краснов. Читайте также: Методы оценки эффективности прокуратуры в РФ удовлетворительны — Краснов

11:13 22.01.2020 Елена Мизулина: «Я очень рада, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами вопрос и об освобождении от должности генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича и назначении на должность нового генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича. Вся процедура соответствует принципам конституционности, правовой преемственности, политической культуры».

11:14 22.01.2020 Сенатор Владимир Джабаров призвал коллег поддержать кандидатуру Игоря Краснова.

11:15 22.01.2020 Сенатор Алексей Пушков высказался в поддержку кандидатуры Игоря Краснова.

11:16 22.01.2020 Подходы контролирующих органов к своей работе в России должны быть серьёзно пересмотрены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января. «Соблюдение контролирующими органами жёсткого плана проверок позволяет им осуществить проверки по сигналам граждан, чьи права были нарушены. Кажется, что всё логично. Но пример Кемерово, пожара в торговом центре — все вроде бы проверяли, но не проверяли ничего. Потому функция прокуратуры не должна быть связана с формальным согласованием актов проверок и санкционирования контрольных мероприятий», — заявил Краснов. «Прокуроры должны отрегулировать эту систему, заставив проверящих быть там, где действительно есть проблемы. Бить по рукам в том случае, когда пытаются найти нарушение на ровном месте», — указал он. По его словам, необходимо продолжить усилия по увеличению прозрачности контрольных органов — результаты должны быть прозрачными для бизнес-сообщества. «Люди имеют право знать, как отработали контролирующие органы», — указал он. Читайте также: «Всё вроде проверяли, но не проверяли ничего» — Краснов о пожаре в Кемерове

11:18 22.01.2020 На весну 2020 года запланирован доклад генпрокурора РФ в Совете Федерации — Матвиенко.

11:20 22.01.2020 Совфед принял решение назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. «Мы постараемся оправдать доверие президента, приложить все усилия», — заверил Краснов. Читайте также: Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

11:21 22.01.2020 Валентина Матвиенко: «Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора — это человек из системы». Это не политическое назначение, подчеркнула глава Совфеда. Она назвала Краснова человеком, «который сам себя сделал».

11:22 22.01.2020 Человек молодой, незашоренный, имеющий большой опыт работы, расследовал резонансные дела — Валентина Матвиенко об Игоре Краснове.

11:24 22.01.2020 Валентина Матвиенко вручила Игорю Краснову копию постановления о назначении.

11:29 22.01.2020 Игорь Краснов принял присягу при вступлении на должность генерального прокурора России, передает 22 января корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Краснов принял присягу при вступлении на должность генпроукрора

11:30 22.01.2020 Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию, заявил 22 января генеральный прокурор России Игорь Краснов. Читайте также: Краснов призвал прокуратуру максимально ослабить коррупцию

12:08 22.01.2020 Выступление Юрия Чайки на заседании Совета Федерации 22 января. council.gov.ru

12:13 22.01.2020 Игорь Краснов на заседании Совета Федерации 22 января. council.gov.ru

12:17 22.01.2020 Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова с должности заместителя председателя Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован 22 января на сайте Кремля. Читайте также: Путин освободил Краснова от должности замглавы СКР

12:38 22.01.2020 Российский президент Владимир Путин назначил полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе прежнего генпрокурора Юрия Чайку. О подписании такого указа главой государства информирует 22 января пресс-служба Кремля. Об этом: Путин назначил Чайку полпредом на Северном Кавказе

13:40 22.01.2020 «Я искренне рад, что наш земляк, выпускник Поморского Государственного университета им. М. В. Ломоносова по предложению президента занял столь важный и ответственный пост. Архангелогородцы всегда надежно служили Отечеству. Органы прокуратуры являются системообразующими в сфере законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан нашей страны», — отметил сенатор Виктор Павленко. Читайте также: «Архангелогородцы всегда надежно служили Отечеству» — сенатор

13:47 22.01.2020 «Меня очень устраивает, что генпрокурор теперь наш, председатель правительcтва наполовину тоже наш. Поэтому наверняка жизнь теперь будет только лучше», — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

13:58 22.01.2020 Заседание Совета Федерации 22 января. council.gov.ru

14:02 22.01.2020 По словам политолога Михаила Маркелова, Игорь Краснов отвечает требованиям к должности генпрокурора РФ. Подробности: Политолог о новом генпрокуроре: он не связан ни с одним бизнес-сообществом

14:32 22.01.2020 Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин о решении по Краснову: «Подбор кадров и в целом кадровая политика главы государства является важнейшим приоритетом последних лет. Что немаловажно, этот отбор осуществляется по достаточно прозрачным и четким критериям. Люди, которые получают специальное дополнительное образование, проходят специальные курсы и тренинги, получают в последствии возможность занять высокие посты в системе государственного управления, причем речь идет не только о гражданском направлении. Как видим, силовики тоже проходят через эти курсы, и получают высокие посты». Подробнее: «Кандидатура Краснова демонстрирует последовательность кадровой политики»

14:50 22.01.2020 Валентина Матвиенко вручила Игорю Краснову копию постановления о назначении. council.gov.ru

15:00 22.01.2020 Защитники Ивана Голунова призвали нового генпрокурора РФ Игоря Краснова принести официальные извинения за незаконное задержание журналиста правоохранителями. Об этом сообщил 22 января адвокат Голунова Сергей Бадамшин. «Просим официальное извинение принести», — приводит слова Бадамшина ТАСС. Читайте также: Адвокаты Голунова потребовали извинений от нового генпрокурора РФ

21:46 22.01.2020 Рапорт об отставке подал 22 января первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, сообщили в надзорном ведомстве. По данным РБК, в отставку также подали Анатолий Паламарчук (начальник ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства), Сергей Замуруев, возглавляющий кадровое управление надзорного ведомства, и глава управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев. Все заявления написаны после смены главного прокурора России, которым 21 января назначен Игорь Краснов. Юрий Чайка отправлен в отставку с поста главы Генпрокуратуры РФ. Читайте также: Первый замгенпрокурора РФ Буксман уходит в отставку

21:52 22.01.2020 Выпускники и преподаватели Поморского госуниверситета гордятся успехами Игоря Краснова. «Нам поступает много звонков от выпускников, которые рады, горды за него. Игорь Краснов успешно обучался, имел преимущественно отличные оценки. Он был трудолюбивым, ответственным студентом, защитил дипломную работу и все государственные экзамены сдал на «отлично», — рассказала преподаватель Краснова Надежда Чертова. Подробности в материале: Преподаватель Краснова: «Он был трудолюбивым, ответственным студентом»

07:09 Бывший первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман. Duma.gov.ru.