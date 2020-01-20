Москва, , 18:02 — REGNUM Предложенный президентом России Владимиром Путиным на должность генерального прокурора замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов отвечает требованиям к этой должности. Об этом 20 января заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам эксперта, он лично знаком с Красновым и считает его высокопрофессиональным специалистом.

«Человек не является публичной персоной, и это очень хорошо. Человек достаточно сдержан и в своих комментариях высокопрофессионален», — отметил эксперт.

Маркелов также отметил, что кандидат на должность генпрокурора не ангажирован с какими бы то ни было политическими или финансовыми группами.

«Над ним не довлеют никакие группы, бизнес-сообщества, общественные структуры, и даже если наши оппоненты возьмут огромные лопаты и начнут копать что-то, выискивая, они ничего не найдут, потому что ничего нету. Он чист и перед законом, и перед обществом, это человек, который отвечает этой должности», — заявил политолог.

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