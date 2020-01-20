Москва, , 19:03 — REGNUM Генеральный прокурор Юрий Чайка покинул свой пост в связи с переходом на другую работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

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Игорь Краснов родился в 1975 году в Архангельске. На следственной работе с 1997 года. Сначала — в органах прокуратуры, затем в СКП РФ и СК РФ. Работал старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета.

Краснов занимался расследованием ряда резонансных дел, например, покушения на Анатолия Чубайса и убийства Бориса Немцова. Он вёл дела националистической организации БОРН, гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Расследовал хищение средств при строительстве космодрома «Восточный».

В 2016 году был назначен заместителем председателя СК. В этой должности он курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета.

В 2017 году присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.

Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (в 2011 году), а также отмечен Почётной грамотой президента РФ (в 2014 году).

Игорь Красно в является слушателем третьего потока Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

«Подбор кадров и в целом кадровая политика главы государства является важнейшим приоритетом последних лет. Что немаловажно, этот отбор осуществляется по достаточно прозрачным и четким критериям. Люди, которые получают специальное дополнительное образование, проходят специальные курсы и тренинги, получают в последствии возможность занять высокие посты в системе государственного управления, причем речь идет не только о гражданском направлении. Как видим, силовики тоже проходят через эти курсы, и получают высокие посты», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Все это говорит о последовательности и стратегическом видении развития этого направления, а также демонстрируют важность курса на обновление политических элит, который последовательно проводит в жизни глава государства и его администрация», — подчеркнул эксперт.

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