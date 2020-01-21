Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Китайские туристы помогают развиваться российской экономике благодаря своим частым поездкам и тратам в РФ. Об этом заявил 21 января временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэй, обращение которого поступило в ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус китайских туристов в Петербурге

Чжан Вэй сообщил, что китайские туристы заняли первую строчку по численности среди иностранцев, посетивших Петербург в 2019 году — Северная столица приняла 1,3 млн китайцев. В 2018 году Россия была девятой среди 20 самых популярных стран для путешествий среди китайских граждан.

«Высокий туристический сезон для китайских туристов в России больше не ограничивается периодом с июля по сентябрь. Все больше и больше китайских туристов направляются в Россию, чтобы испытать так называемое ледово-снежное путешествие в период непосредственно до и после китайского Праздника Весны. Снежные и полярные туры очень популярны на рынке, а туризм в Россию приобрел внесезонный характер», — подчеркнул консул.

По данным пограничной службы России, количество китайских туристов в первом квартале 2019 года составило 342 тыс. человек, с ростом на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Из них более половины приехали в составе группы, также достаточно популярен такой турпродукт, как «Одна семья — одна группа».

Но, как утверждает Чжан Вэй, запросы китайцев ширятся и углубляются — все больше молодых китайцев проявляют интерес к природным рекреационным ресурсам, а также истории и культуре России, едут не только в Москву, Петербург и Мурманск, а также на Дальний Восток и Кавказ.

Примерно 70% документов по системе TaxFree в России в 2019 году были получены от китайских туристов, указал Чжан Вэй. И. о. генконсула КНР в Петербурге отмечает, что годовой доход России за предоставленные только китайским туристам международные транспортные услуги составил около 36 млрд рублей, из которых доход за комплексные услуги аэропортов — 1,3 млрд рублей.

«РЖД получает 15 млрд рублей в год. Российская автосервисная компания на приеме только китайских туристов имеет доход в один миллиард рублей ежегодно. Китайские туристы приносят семь миллиардов рублей в год за свое проживание (гостиницы, отели и так далее). Подсчитано, что каждый китайский турист в среднем посещает четыре музея, тем самым генерируется доход российских музеев размером не менее 2,5 млрд рублей в год. В розничной системе, согласно статистическим данным ЦУМов, ГУМов, 19% всей выручки приходится на покупки китайских туристов», — заявил Чжан Вэй.

«По оценкам, в 2019 году китайские туристы потратили в России более 70 млрд рублей. Приведенные выше данные показывают, что быстрый рост числа китайских туристов значительно способствовал пополнению государственного бюджета и экономическому развитию России», — добавил китайский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года граждане КНР, как и представители еще 52 стран, могут получить бесплатную электронную визу для посещения Петербурга и Ленобласти по упрощенной схеме.