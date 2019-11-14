Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Увеличение объема посетителей, в том числе из Китая, спровоцировавших многочасовые очереди в музеях и других учреждениях культуры Петербурга, в министерстве культуры не считают неприятной проблемой. Об этом завил 14 ноября министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-подходе в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Напомним, в ряде культовых музеев Петербурга в туристический сезон был отмечен наплыв желающих увидеть сокровища выставочных пространств. Очередь из посетителей могла растянуться на несколько километров, а ожидание входа длиться на протяжении 4−5 часов.

«Проблема осознается, департамент музеев совместно с курирующем этот вопрос замминистром заняты этим вопросом. Когда слишком много посетителей это неплохо, вопрос как организовать их приём», — отметил Владимир Мединский.

По его словам, сейчас Россия переживает музейный бум; это хорошо, и в министерстве гордятся результатом проведённой работы. Благодаря этому посещаемость выросла за последнее время примерно с 85−90 млн до 154 млн человек и, в Минкультуры понимают, что в ключевых музеях показатели могут быть ещё выше.

«Мы сейчас продаём очень большое количество билетов, по сравнению с тем, сколько продавалось в Советском Союзе, вместе со всеми республиками вместе взятыми. Мы уже ввели электронные билеты, онлайн регистрацию — это всё болезни роста, но приятная болезнь, ее можно вылечить», — резюмировал Владимир Мединский.

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