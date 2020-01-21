Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут. Об этом сообщили чиновники Смольного городским депутатам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутка в Петербурге

В Смольном не отказались от идеи сократить количество имеющихся маршрутов городского транспорта с 648 до 484, причем будут отменены маршрутки и автобусы с буквой «К». Чиновники полагают, что это поможет льготникам.

В то же время директор ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко признал, что изменение маршрутной сети заставит многих делать дополнительные пересадки.

«Для таких случаев мы введём 60-минутный тариф для «Подорожников», когда по одному билету можно будет ездить час на любом транспорте. Для тех, кому придётся делать пересадки, это станет компенсацией, для тех, кто делал их и раньше, это будет дополнительный приятный момент», — цитирует Шведченко «Форпост». Как это будет организовано технически, он не объяснил, уточняет издание. Вместо кондукторов проверять оплату проезда будет расширенный штат контролеров.

По словам чиновника, время ожидания автобусов в результате реформы должно сократиться в полтора раза, а безопасность перевозок — повыситься.

При этом горожанам не стоит ждать полного обновления подвижного состава городских автобусов. Все существующие 364 автобусные линии были распределены по 42 лотам, торги предполагается провести не позже марта.

При этом, уточняет «Фонтанка», вопреки обещаниям Смольного, что с первого дня реформы по улицам города будет ездить лишь новая техника, только в 18 лотах чиновники собираются указать требование о новизне автобусов. В 24 лотах же планку даже снизили — с планировавшихся семи до десяти лет «стажа» для техники. Таким старым автобусам позволят ездить лишь около года с момента старта реформы, обещают на этот раз в Смольном. Новые автобусные остановки тоже обещают создать только к октябрю 2020 года.

Авторы транспортной реформы подсчитали, что всего 270 тыс. петербуржцев ежедневно пользуются только маршрутками. Предполагается, что они окажутся самой уязвимой группой после старта реформы.

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Как передает телеканал «78» со ссылкой на главу комитета по транспорту Александра Головина, хотя маршрутки отменят уже с середины лета, эффект от реформы жители почувствуют, скорее всего, лишь в сентябре, когда дороги и транспорт будут загружены по максимуму. В связи с этим в октябре или ноябре власти предполагают корректировку реформы.

Само постановление о транспортной реформе должны принять в Смольном в ближайшее время. Горожанам же сообщат мельчайшие подробности о новой системе лишь за два месяца до отмены маршруток, когда лоты между перевозчиками уже будут распределены.

Добавим, транспортная реформа вызвала массу споров в Петербурге. Горожане опасаются, что за отменой маршруток не последует создания удобных им автобусных линий, что приведет к потере времени и денег. И горожане, и общественные организации, и эксперты многократно называли реформу «сырой», а общественные слушания, которые якобы проводили в районах города, во многих случаях превратились в профанацию. Тем не менее по результатам слушаний в проект реформы было внесено 450 поправок, но власти учли только 55 из них.