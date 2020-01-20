Минск, 20 января, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Суд Московского района Минска в полдень сегодня, 20 января, огласил приговор по резонансному уголовному делу о контрабанде почти полутора десятков тонн пищевого мака, приобретённого в Польше и контрабандно доставленного в Белоруссию. Обвиняемыми по делу проходил 41 человек, включая гражданку России.

ИА REGNUM В зале суда

Процесс над группой длился с 2019 года. Ввиду большого количества обвиняемых, группу разделили на несколько и 20 января приговор огласили в отношении основной группы из 17 человек, в составе которой и была гражданка России.

Прокуроры запросили для «организаторов» группы 17 лет лишения свободы, однако, согласно оглашённому сегодня решению суда, срок наказания для двух основных фигурантов оказался 14 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Три человека были освобождены от уголовного преследования, пойдя на сделку со следствием — они дали подробные показания на подсудимых.

Два человека были оправданы, что является редчайшим случаем в практике постсоветской республики. Сотни мешков пищевого мака польского производства, который свободно продаётся в Польше фирмой-производителем, признали наркотиком из-за наличия в них частиц другой части растения. Согласно показаниям свидетелей-наркоманов, такой мак теоретически мог быть использован в качестве сырья при наличии суперсовременной лаборатории, оснащённой дорогостоящими реактивами.

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Большая часть мака (около десятка тонн) была ввезена в Белоруссию контрабандно с Украины в 2017 году. Тогда, как утверждал Александр Лукашенко, шёл поток оружия с украинской территории и границу он закрыл «наглухо». Помимо материалов уголовного дела, также официальный Киев и обыватели опровергли слова белорусского лидера.

Гражданку России Кристину Иванову, арестованную в августе 2017 года и всё это время содержавшуюся в ужасных условиях минского следственного изолятора «Володарка», приговорили к 6 годам лишения свободы общего режима. К ней также применена амнистия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которую власти постсоветской республики считают «не нашей».

Тем не менее амнистия позволит гражданке России выйти из мест лишения свободы на год раньше.