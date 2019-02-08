Оправдательных приговоров в Белоруссии всего 0,18%

Минск, , 12:24 — REGNUM «В 2018 году в производстве судов республики находилось 43 620 уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено 40 612 лиц, что на 2 523 лица, или 5,8% меньше, чем в 2017 году (43 135). Оправдательные приговоры вынесены в отношении 80 лиц», — сообщает Верховный суд Белоруссии.

Среди оправдательных приговоров два относятся к обвинениям в убийстве. К исключительной мере наказания (расстрелу) в 2018 году приговорено два человека, к пожизненному заключению — один.

Напомним, Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь, и по этой причине республике заказан путь в Совет Европы. Соответственно, граждане лишены возможности отстаивать свои права в ЕСПЧ.

По данным Верховного суда, из осужденных «основную массу составляют осужденные за менее тяжкие (59,9%) и не представляющие большой общественной опасности (28,6%) преступления», ещё 11,4% составили осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Большое количество граждан осуждено за «уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении (5 804 лица, или 14,3%)».

«При этом снизилось число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (до 2 452 лиц), что составило 6,03% в общей структуре судимости. За преступления против общественного порядка и общественной нравственности осуждены 3 014 лиц (7,4%), за уклонение от отбывания различных видов наказаний — 2 831 лицо, или 7%», — сообщил Верховный суд.

Напомним, в Белоруссии это печально известная статья 328 УК, по которой выносятся крайне жестокие приговоры в том числе в отношении несовершеннолетних. При этом следователи, выслуживаясь, увлекаются «групповщиной» — фабрикацией дел с группой лиц. Для «группы» достаточно двоих наркоманов или подростков, один из которых поделился своим раскуренным «косячком» с другим.

Всего из числа осужденных 2 452 лица осуждены за преступления, связанные с наркотиками (— 16,7% к уровню 2017 года). Зато за совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 1 005 лиц — на 44,8% больше, чем в 2017 году. Также сообщается, что «16 812 лиц совершили преступление при неснятой или непогашенной судимости за совершенное ранее преступление, что составляет 41,4% от общего числа осужденных (в 2017 году 17 323 лица или 40,2%)».

Лишение свободы — самая востребованная в Белоруссии мера. Верховный суд отметил, что «число осужденных к лишению свободы в 2018 году снизилось на 2 399 лиц и составило 9 621 лицо (23,7%)».

«Вышестоящими судами отменены приговоры районных и городских судов в отношении 232 лиц (в 2017 г. — в отношении 240 лиц), что составляет 0,5% от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Изменены приговоры в отношении 1 566 лиц — 3,7% от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности (в 2017 г. — в отношении 1 587 лиц)», — сказано в официальной публикации.

Штатная нагрузка в судах общей юрисдикции составила 73,5 дела и материалов в месяц (в 2017 году — 73,3), по экономическим судам она составила 76,4 (в 2017 году — 93,7). В 2018 году количество рассмотренных судами республики дел об административных правонарушениях снизилось незначительно: с 370,109 тыс. в 2017 году до 365,549 тыс. в 2018 году (-1,2%).

Денежному штрафу «по административке» подвергали 78,5% случаев (в 2017 году — 79,6%), аресту — в 18,6% (в 2017 году — 17,6%). По 14,3% дел судами принимались решения о прекращении производства по делу, и по 1,8% дел судами принимались решения об освобождении от административной ответственности.

В 2018 году объем гражданского правосудия по республике в сравнении с 2017 годом увеличился на 1,8%: в суды республики поступило 203 563 гражданских дела, с вынесением решения рассмотрено 175 065 гражданских дел, из них с удовлетворением иска рассмотрено 165 806 дел, или 94,7%. Из числа рассмотренных дел в порядке искового производства рассмотрено 123 041 дело, что на 1,9% больше прошлого года (в 2017 году рассмотрено 120 744 дела). Из гражданских дел наибольшее количество составляли дела о расторжении брака — 24,897 тыс. дел, удовлетворяемость по данной категории составила 99,6%.

«Вышестоящими судами отменено 1 075 решений (в том числе с вынесением нового решения 568), что составляет 0,6% от общего числа вынесенных решений. Изменено 541 решение — 0,3% от общего числа вынесенных решений (в 2017 году отменено 1 282, или 0,7%, из них с вынесением нового решения 529; изменено — 516, или 0,3%)», — сообщил Верховный суд о торжестве гражданского правосудия.

Экономическое правосудие по итогам 2018 года зафиксировало уменьшение на 18% поступлений к уровню 2017 года: в экономические суды поступило порядка 104,9 тысячи обращений (в 2017 — 127,4 тысячи). Количество рассмотренных экономическими судами дел в порядке искового производства в 2018 году уменьшилось на 18%, удовлетворяемость исковых заявлений по системе экономических судов составила порядка 59,4% от рассмотренных. Количество судебных постановлений, отмененных (измененных) при пересмотре, сократилось на 21,2%. Общий удельный вес отмененных судебных постановлений к числу рассмотренных по первой инстанции (с учетом искового производства и производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)) снизился с 1,9% в 2017 году до 1,7% в 2018 году.

Напомним, что, по оценкам историков, в СССР во время «Большого террора» 1930-х процент вынесенных народными судами оправдательных приговоров был гораздо выше, чем в современной Белоруссии: в 1936 году — 10,9% оправдательных приговоров, в 1937 году — 10,3%, в 1938 году — 13,4%. Карательная система постсоветской Белоруссии объясняет низкий процент оправдательных приговоров в наше время якобы очень высоким качеством следствия, с чем категорически не согласны белорусские и международные правозащитные организации, а также спецдокладчик по правам человека в Белоруссии СПЧ ООН.

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Также напомним, что в 2018 году Минский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному «делу регнумовцев»: белоруские публицисты — авторы ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко по сфабрикованному Следственным комитетом уголовному делу, в основу которого была положена сфальсифицированная сотрудницами Госкомитета судебных экспертиз «комплексная психолого-лингвистическая экспертиза», после 14 месяцев в СИЗО получили по пять лет лишения свободы.

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Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало с января 2019 года рассматривает апелляционную жалобу одного из репрессированных белорусских журналистов — Сергея Шиптенко. На протяжении четырёх месяцев его защитник (адвокат) не мог реализовать свое право на личный приём у председателя Верховного суда.