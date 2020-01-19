Санкт-Петербург, 19 января, 2020, 21:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вместо крещенских морозов — крещенское тепло. 19 января 2020 года температура воздуха поставила абсолютный рекорд тепла для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд для этого дня продержался 122 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания под Петербургом

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в 13:00 мск в Петербурге температура воздуха достигла +4,4 градуса. Это значение на 0,3 градуса выше того, что было зафиксировано в такой же день в 1898 году.

«Теперь это самое теплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице, и четвертый рекордный максимум в январе 2020 года», — отметил специалист.

По данным на 21:50 мск, в Петербурге сохраняется температура выше нуля — сейчас в городе +2,8 градуса при западном ветре и влажности 82%.

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По данным Гидрометцентра, в понедельник, 20 января, в городе на Неве будет облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса.