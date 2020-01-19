19 января 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Крещенские купания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в этом году проходят при полном отсутствии мороза, снега и льда. Вместо вырубленных во льду иорданей — сколоченные из деревянных брусов и досок купели. Но весьма необычная для января погода никоим образом не могла помешать празднику.

Настоятель храма освящает Орлинское озеро Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM в Крещение (Богоявление) побывал в селе Орлино Гатчинского района Ленинградской области и в поселке Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга.

Храм Преображения Господня в селе Орлино Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенская купель в Орлино была оборудована на озере Орлинском, у храма Преображения Господня.

Настоятель храма освящает Орлинское озеро Дарья Драй © ИА REGNUM

Настоятель храма освящает Орлинское озеро Дарья Драй © ИА REGNUM Настоятель храма освящает Орлинское озеро Дарья Драй © ИА REGNUM

Настоятель храма освящает Орлинское озеро Дарья Драй © ИА REGNUM

Прихожане храма собрались у купели к полудню. В связи с тем, что праздничная служба в храме несколько затянулась, настоятель и сослужившие ему клирики появились у озера примерно через час.

Святая вода на праздник Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Святая вода на праздник Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Люди терпеливо дождались священников, а затем прошли крестным ходом. Настоятель храма освятил воду в озере, и начались крещенские купания.

…По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, в ночных крещенских купаниях приняли участие более пяти тысяч человек, в регионе были открыты 40 купелей.

Жители села во время крещенских купаний в селе Орлино Дарья Драй © ИА REGNUM Жители села во время крещенских купаний в селе Орлино Дарья Драй © ИА REGNUM

Днем крещенские купания продолжились. Как ожидается, всего в Ленобласти в обряде примут участие около 16,5 тысяч человек.

***

А в саму крещенскую ночь фотокорреспондент ИА REGNUM понаблюдал за крещенскими купаниями на Неве, в поселке Усть-Ижора. Здесь, на Шлиссельбургском шоссе, находится церковь Святого благоверного князя Александра Невского.

Очередь Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник Крещения совершил чин великого освящения невской воды у Иоанновского равелина Петропавловской крепости.

Как отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, в праздник Богоявления в Петербурге всегда освящалась Нева. В дореволюционном прошлом к главной городской реке совершалось до 70 крестных ходов в год.

Церковь святого благоверного великого князя Александроа Невского Дарья Драй © ИА REGNUM