Катманду, 18 января, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Четверо туристов из Южной Кореи и двое гидов-непальцев пропали без вести после схода снежной лавины в горах Непала. Об этом 18 января сообщает агентство Yonhap.

Scientif38 Лавина

Инцидент произошёл утром 17 января на склонах горы Аннапурна, на высоте около 3200 метров. Группа туристов из семи человек в сопровождении двух гидов-непальцев отправилась на склон, чтобы совершить трекинг-тур.

Сход лавины произошёл около 11:00 по местному времени. Под лавину попала передовая часть группы, в которой находились четверо южнокорейских туристов и гиды. Пятеро туристов не пострадали, в настоящее время они уже переведены в безопасное место.

В месте схода лавины начата поисково-спасательная операция, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями. На место происшествия вылетели представители МИД Южной Кореи с членами семьи без вести пропавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в американском штате Калифорния.