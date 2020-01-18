Сакраменто, США, , 01:07 — REGNUM Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы при сходе лавины на горнолыжном курорте на севере американского штата Калифорния, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошел на горнолыжном курорте Squaw Valley-Alpine Meadows у озера Тахо. По предварительной версии, сход лавины произошел в результате шторма, прошедшего 14 января. По результатам поисковой операции в горах было обнаружено тело одного погибшего. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. Местные власти считают, что больше пострадавших в результате стихийного бедствия не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января один человек погиб в результате схода лавины в провинции Британская Колумбия в Канаде. Отмечалось, что мужчина до происшествия катался на снегоходе в горах этого района.