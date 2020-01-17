Свердловские правозащитники не одобрили законопроект о домашнем насилии
Екатеринбург, 17 января, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Негативную оценку проекту федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» дал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в ходе обсуждения в региональной Общественной палате. Он пояснил, что проблема домашнего насилия существует, но для её решения требуются иные подходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он уточнил, что профилактика — это недопущение случаев насилия, а в проекте предлагается реакция на осуществлённый факт.
Он подчеркнул, что проблема семейно-бытового насилия — комплексная проблема, связанная с социальными проблемами, такими как бедность и алкоголизм. По его мнению, проект закона не отвечает интересам семьи и не содержит медиативных технологий для примирения сторон.
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Также против данного проекта закона высказались правозащитники из организации «Мужской путь» и присутствовавшие на обсуждении юристы.
Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение законопроекта в Общественной палате Свердловской области состоялось 17 января. Почти все участники обсуждения высказались против его рассмотрения в Госдуме. По итогам мероприятия будет составлено экспертное заключение.
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