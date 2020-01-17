Санкт-Петербург, 17 января, 2020, 17:13 — ИА Регнум. 18 января 2020 года исполняется 77 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году в результате кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Осажденный, измученный бомбежками, голодом и холодом Ленинград вновь получил сухопутную связь со страной.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда»

Каждый год в городе на Неве и Ленобласти проходят памятные мероприятия, на которых вспоминают героических бойцов, форсировавших ледяную Неву и штурмовавших вражеские укрепления на Синявинских высотах, тружеников тыла, которые в кратчайшие сроки построили на освобожденной от врага территории мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием и другими грузами. Благодаря прорыву блокады не сдавшиеся врагу жители Ленинграда были спасены от голодной смерти.

«Прорыв блокады вселял уверенность в неминуемой победе над врагом, укреплял силы защитников и жителей блокадного города. Мы всегда будем свято чтить память о тех, кто проявил беспримерное мужество и героизм — ценой своей жизни спас Ленинград», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравляя горожан с памятной датой

В субботу, 18 января, ряд мероприятий в Ленинградской области и Петербурге посетит президент России Владимир Путин — сын бойца, сражавшегося на Невском пятачке и получившего там тяжелое ранение.

В этот день президент возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

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В полдень в Музей-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области с участием актива общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга и Ленобласти состоится торжественная акция «На рубеже бессмертия».

В мемориальном Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, с участием Открытого общественного театра «Родом из блокады», состоится День открытых дверей. С 12:00 до 13:00 мск перед посетителями выступит хор ветеранов войны и труда под руководством почетного работника общего образования РФ Ларисы Конаревой.

От Поклонного креста в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе Петербурга в 12:00 стартует патриотическая акция «Ленинградская Вахта Памяти». Оттуда по проспекту Славы участники акции проследуют к площади у здания администрации Фрунзенского района. Там будет развернут экран, на котором в течение часа будет идти трансляция военной кинохроники блокадного Ленинграда и событий Великой Отечественной войны. После чего в 12:45 участники акции зажгут 77 свечей, а после присоединятся к торжественному митингу.

В 14:00 в Сестрорецке (Курортный район) на территории выставочного комплекса «Сестрорецкий Рубеж» на Приморском шоссе состоится военно-историческая реконструкция. Здесь будут воссозданы события 1944 года на Карельском фронте. В рамках мероприятия пройдут также интерактивные выставки макетов вооружения и снаряжения стран участников боев под Ленинградом, оружия и боевой техники войсковых частей ЗВО.

В 18:00 в Ледовом дворце Петербурга состоится праздничный концерт «Мы — ленинградцы». Зрителей ждёт театрализованное представление и масштабное шоу с участием Ольги Кормухиной, Татьяны Булановой, группы «Земляне», Василия Герелло и других звёзд российской эстрады.

В Ленинградской области также пройдут торжественные мероприятия, посвящённые памятной дате. Во всех районных центрах региона в 12:00 состоятся акции памяти. Однако основные мероприятия запланированы в Кировском районе Ленобласти, у музея «Прорыв блокады Ленинграда».

«В год 75-летия Великой Победы — год Памяти и Славы, год Победителей — мы реализуем важный проект: «Ленинградская память», в рамках которого по-особому отмечаем каждую дату, связанную с событиями Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Для нас это — возможность еще раз выразить слова огромной благодарности ветеранам, связать старшее и молодое поколения — общей памятью о подвиге защитников Отечества и общими делами во имя будущего нашей родной земли», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 15:00 у музея, на Ладожском мосту через Неву, по обеим сторонам дороги выстроятся участники движения «Волонтеры Победы» со знаменами, которые помогут автомобилистам принять участие в акции «Гудок Прорыва». Проезжающим по мосту автомобилистам будет предложено стать участниками флэшмоба — дать автомобильный гудок в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда.

В 15:15 на площади у музея состоится торжественная акция «На рубеже бессмертия». Планируется, что в ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, волонтеры и губернатор Ленинградской области. Спустя час там же по традиции состоится встреча ветеранов «На привале». Героям войны будет дан концерт творческих коллективов, угощения полевой кухни — для всех желающих.

В 16:30 более 200 болельщиков ФК «Зенит» выстроятся на тротуарах вдоль Ладожского моста, держа в руках стробоскопы, а в этот момент по переправе проедет полноразмерный макет танка Т-60 времен Великой Отечественной войны.

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Блокада Ленинграда была прорвана в ходе операции «Искра», проведенной войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Операция началась 12 января 1943 года воздушным и артиллерийским ударом советских войск по вражеским позициям. После этого по льду Невы с правого берега на врага пошли танки и пехота Ленинградского фронта. Одновременно 2-я ударная армия Волховского фронта начала наступление с востока севернее Синявино. Ее целью были рабочие поселки, превращенные немцами в укрепленные опорные пункты.

18 января ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов встретились вблизи южного берега Ладожского озера, создав узкий коридор, связавший Ленинград по суше с остальной территорией страны. Разгромленные части противника разбегались по лесам, бросая вооружение. В тот же день был освобожден от фашистов город Шлиссельбург, прикрывающий вход в Неву с Ладожского озера.

Прорыв блокады стал первым в истории человечества примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри. По берегу Ладоги в так называемом «коридоре смерти» была проложена железная дорога, заново связавшая Ленинград со страной.

Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована только через год, 27 января 1944 года.

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