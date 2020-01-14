Москва, 14 января, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Польши принести извинения евреям и всему миру, передает корреспондент ИА REGNUM14 января.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы видим, как политики ряда стран делают все, чтобы… переписать историю в своих интересах. Это недопустимо», — заявил Володин.

Сейму Польши, прежде чем принимать решения, очерняющие память о воинах-освободителях во Второй мировой войне, было бы правильно ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта, полагает спикер Госдумы.

«Давайте проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило в Польше в предвоенные годы, и за то, что происходит сегодня», — заявил Володин.

По его мнению, это будет с их стороны честно и по отношению к еврейскому народу, и славянскому.

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Сейм Польши 9 января 2020 года принял резолюцию, в которой выразил протест «против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений».